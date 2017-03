Britse toerist acht weken lang mishandeld

Een 22-jarige Britse vrouw is in Australië acht weken lang vastgehouden door een man die haar verkrachtte en mishandelde. De politie kreeg haar in de gaten toen ze haar in de stad Mitchell achter het stuur van een auto zagen zitten, met een gezicht vol kneuzingen, blauwe plekken en sneden.

De eveneens 22-jarige dader bleek achter in de auto in de laadruimte verborgen te zitten. De Britse is naar een ziekenhuis in Brisbane overgebracht.

Het tweetal ontmoette elkaar in januari en trok aanvankelijk samen op. Maar dat samenzijn was van korte duur. De Australische man liet haar echter niet gaan, schrijft The Guardian. De man verkrachte haar enkele keren, sloeg haar en deed pogingen haar te verstikken. Ook wordt hij verdacht van handel in en bezit van drugs.