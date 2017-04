Britse regering wil nog dit jaar verkiezingen

De Britse premier Theresa May wil op 8 juni vervroegde verkiezingen houden. Dat stelde ze dinsdag buiten haar kantoor in Downing Street. May stelde dat politieke eenheid en daarmee een nieuwe mandaat nodig zijn voor de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De premier is ervan overtuigd het juiste plan te hebben voor de brexit. „Maar de andere politieke partijen verzetten zich ertegen”, zei May die hard uithaalde naar zowel oppositiepartijen als kritische leden van het Hogerhuis. Labour, de Liberaal Democraten (LibDem) en Schotse nationalistische partij SNP kregen van haar de wind van voren.

De volgende parlementsverkiezingen stonden gepland voor 2020. May heeft voor haar voornemen brede parlementaire steun nodig. Twee derde van de parlementariërs in het Lagerhuis moet voor zo’n vervroegde stembusgang stemmen. Labour heeft al laten weten achter het voorstel te staan.

De Britse regering heeft eerder ontkend vervroegd verkiezingen te willen. May benadrukte dinsdag met tegenzin op te roepen tot vervroegde verkiezingen, maar geen andere keus te zien. „Daarom dien ik morgen een motie in bij het Lagerhuis, waarin ik oproep een algemene verkiezing te houden op 8 juni.” De stemming is ook voorzien voor woensdag.