Britse regering vraagt scheiding EU aan

De Britse regering zegt woensdag in Brussel officieel het EU-lidmaatschap op. EU-ambassadeur Sir Tim Barrow levert rond 13.30 uur de afscheidsbrief af bij EU-president Donald Tusk. Nagenoeg gelijktijdig zal premier Theresa May een verklaring afleggen in het Britse parlement.

Met een beroep op artikel 50 van het EU-verdrag zet Londen de scheiding in gang. In dat artikel staat dat een lidstaat precies twee jaar na het terugtrekkingsverzoek geen EU-lid meer is, of er nu een akkoord is over de scheidingsvoorwaarden of niet.

Zodra de Britten het startsein woensdag hebben gegeven, is de beurt aan Tusk. Hij stuurt de ontwerprichtlijnen voor de onderhandelingen naar de hoofdsteden. Die hebben tot eind april de tijd om hun wensen en eisen te bespreken. Op 29 april leggen de EU-leiders op een speciale brexittop in Brussel hun inzet vast. Ook krijgt de Fransman Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar voor de EU, dan formeel het mandaat waarmee hij met de Britse minister van Vertrek uit de EU David Davis aan, of in, de slag moet.