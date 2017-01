Britse premier: grens aan aantal EU-burgers

Burgers uit EU-landen blijven welkom in Groot-Brittannië nadat het land de Europese Unie heeft verlaten, maar niet onbeperkt. De Britse premier Theresa May maakte dat dinsdag duidelijk in een uitgebreide toespraak over de stand van zaken rond de ‘brexit’. Het Britse volk eist en krijgt controle over het aantal EU-burgers dat het land binnenkomt, aldus May.

De conservatieve premier zei dat ze burgers uit EU-landen die nu in Groot-Brittannië wonen en werken graag het recht geeft om te blijven, mits Britse staatsburgers in andere EU-landen straks dezelfde behandeling krijgen. Sommige EU-landen accepteren dat, maar anderen niet, zei ze erbij.

Zoals verwacht maakte May verder duidelijk dat haar land geen lid kan blijven van de Europese interne markt. Dat zou namelijk inhouden dat Groot-Brittannië zich moet blijven houden aan allerlei Europese regels en „eigenlijk de EU helemaal niet zou verlaten”.