Britse gezondheidsdienst wordt „katerdienst”

De Britse National Health Service (NHS) dreigt te veranderen in de ‘national hangover service’, de nationale katerdienst. Met deze woordspeling waarschuwt de directeur van de Britse gezondheidsdienst voor de verhoogde druk op zijn personeel tijdens de jaarwisseling.

Terwijl de Britten zich opmaken voor oud en nieuw, de meest in alcohol gedrenkte nacht van het jaar in Groot-Brittannië, bekritiseert Simon Stevens „egoïstische” feestgangers. „Het moge duidelijk zijn dat een ambulancebroeder die deze kerst en jaarwisseling in onze dorpen en steden wordt opgeroepen voor een dronken feestganger die is flauwgevallen op de stoep, dan niet beschikbaar is voor een echte medische noodsituatie,” aldus Stevens in de Daily Telegraph.

Naar verwachting zullen miljoenen Britten zaterdagnacht door het hele land bars, pubs en clubs bezoeken. Uit cijfers van de NHS blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames van dronken mensen explosief stijgt op de eerste dag van het jaar.

De beschikbaarheid en de middelen van de NHS staan elke winter al onder druk door de seizoensgebonden piek in het aantal ambulanceoproepen.