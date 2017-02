Britse bibliotheken missen 25 miljoen boeken

De openbare bibliotheken in Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn liefst 25 miljoen boeken kwijt. Op de planken staan momenteel 52,3 miljoen boekwerken en dat zijn er om onverklaarbare reden 25 miljoen minder dan bij de vorige telling in 1996.

De bibliothecarissen in het Verenigd Koninkrijk zijn verbaasd en ongerust. De Chartered Institute of Library and Information Professionals heeft in een open brief aan minister Philip Hammond van Financiën om geld gevraagd om het geschreven bezit te beschermen.

In Suffolk werd onlangs een handmatige telling gehouden en die kwam 10.000 boeken lager uit dan de database van de bibliotheken in dit Engelse graafschap vermeldt. Door de besparingen kunnen de meeste bibliotheken geen handmatige tellingen meer uitvoeren. Sinds 2010 zijn 8000 bibliothecarissen in Engeland en Wales, een kwart van het totaal, ontslagen. Het afgelopen decennium zijn bovendien honderden bibliotheken gesloten.

In Nederland zit de bieb na jaren teloorgang weer in de lift, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Waar ouderen afhaken, worden juist steeds meer jongeren lid.