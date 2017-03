Brits Hogerhuis wil aanpassing brexitplan

De Britse Hogerhuis heeft premier Theresa May een nederlaag bezorgd door aanpassing van haar brexitplan te eisen. May mag de uittreding uit de Europese Unie pas in gang zetten als ze belooft de rechten van EU-ingezetenen te beschermen.

Het House of Lords nam met 358 tegen 256 stemmen het amendement aan. Dat dwingt de regering met voorstellen te komen om EU-burgers die momenteel in Groot-Brittannië wonen te beschermen. Dat is een tegenvaller voor May, die had gehoopt haar plan ongewijzigd door het parlement te loodsen. Helemaal onverwacht was dit resultaat niet omdat de Conservatieven geen meerderheid hebben in het Hogerhuis.

De regering kan nog wel proberen de verandering terug te draaien door gebruik te maken van haar meerderheid in het Lagerhuis, maar de uitkomst van woensdag zorgt voor vertraging van de definitieve goedkeuring van brexit.

De Britse regering reageerde teleurgesteld op de uitslag van de stemming. „We hebben onze positie wat betreft EU-burgers steeds duidelijk gemaakt. We willen zo snel mogelijke de rechten garanderen van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de Britten die in andere lidstaten leven”, aldus een woordvoerster.