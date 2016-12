Brit strooit met geld op Autobahn

Een 62-jarige Brit heeft zaterdag ongewild een ‘geldregen’ op de Duitse snelweg veroorzaakt. Na het tanken langs de A31 bij Würzberg had hij even zijn bijzonder goedgevulde beurs op het dak van zijn auto gelegd en die vervolgens vergeten.

Met een wolk dwarrelende bankbiljetten achter zich reed de Brit vervolgens even later de over de A31 richting het zuiden. Toen hij zijn vergissing bemerkte waren al ettelijke duizenden euro’s over de weg gewaaid. Het geld lag over „alle rijbanen” aldus de politie die slechts een klein deel van het vervlogen kapitaal wist terug te vinden. Diverse andere weggebruikers waren uitgestapt om een biljet mee te pikken.