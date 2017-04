Brit kruipt in gorillapak marathon van Londen

Een 41-jarige Brit heeft gekleed in een gorillapak kruipend de marathon van Londen „gelopen”. Hij finishte zaterdag als laatste deelnemer na in meer dan zes dagen op handen en voeten over het ruim 42 kilometer lange parkoers door de Britse hoofdstad te zijn gegaan.

Op foto’s in Britse media was zaterdag te zien hoe „Mr. Gorilla” zoals hij zichzelf noemt al kruipend over het trottoir gadegeslagen door verbaasde toeristen de laatste meters aflegt. Tom Harrison kwam tot de bijzondere prestatie omdat hij een goed doel wilde steunen. Hij haalde met zijn stunt uiteindelijk omgerekend een kleine 31.000 euro pond binnen.