De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de ‘brexit’ worden pas gestart na de Britse algemene verkiezingen op 8 juni. Dit is commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dinsdagavond na een telefonisch gesprek met de Britse premier Theresa May overeengekomen.

Dat heeft de woordvoerder van de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt.