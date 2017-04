Breitbart niet langer welkom in Congres VS

De commissie van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden die het persbeleid van het Amerikaanse parlement regelt, heeft de rechts-conservatieve nieuwsorganisatie Breitbart de toegang ontzegd tot de beide kamers.

Breitbart had een tijdelijke toegang voor zijn journalisten tot het Congres tot en met 31 mei. De aanvraag voor een definitieve vergunning na die datum werd dinsdag unaniem verworpen.

Volgens de commissie voldoet Breitbart niet aan de voorwaarden die gesteld worden aan nieuwsorganisaties. Die stellen dat deze onafhankelijk moeten zijn van bedrijven en organisaties die lobbyen bij de federale overheid. De commissievoorzitter Billy House zei dat er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van een aantal Breitbart-journalisten.

Breitbart is vooral bekend geworden toen het nieuwsmedium geleid werd door Steve Bannon. Hij is nu de chef-strateeg van Donald Trump in het Witte Huis.