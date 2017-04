Brazilianen staken tegen bezuinigingen

In veel grote steden in Brazilië is het openbare leven vrijdag goeddeels tot stilstand gekomen door een landelijke staking tegen het bezuinigingsbeleid van president Michel Temer. Bussen en treinen reden op veel plaatsen niet en fabrieken, bedrijven en scholen bleven gesloten.

In São Paulo, Rio de Janeiro en andere metropolen wierpen betogers barricades van brandende autobanden op om snelwegen en toegangswegen tot luchthavens te blokkeren. Op verschillende plaatsen kwam het tot botsingen met de politie.

Het is de eerste grote staking in Brazilië in meer dan twintig jaar. Vakbonden en andere groepen protesteren tegen plannen om de arbeidsregels te versoepelen en de sociale zekerheid te hervormen. Veel Brazilianen zullen hierdoor langer moeten doorwerken voordat zij met pensioen kunnen.

Brazilië maakt roerige politieke tijden door. President Dilma Roussef werd vorig jaar afgezet wegens schending van financieringsregels, maar een groot deel van het kabinet en parlementaire bondgenoten van haar opvolger Temer blijkt zelf boter op het hoofd te hebben. De uit de vakbeweging voortgekomen Arbeiderspartij van Rousseff noemt haar afzetting een verkapte staatsgreep.

De president van het vakverbond CUT, Vagner Freitas, klaagde dat Temer niet over de maatregelen wil praten. „Hij wil alleen voldoen aan de eisen van de zakenlieden die de coup hebben gefinancierd om een eind te maken aan de sociale zekerheid en de uitbuiting van arbeiders te legaliseren.”

De woordvoerder van Temer zei dat de regering alleen maar de economische schade probeert te herstellen die het gevolg zou zijn van het door de Arbeiderspartij gevoerde beleid.