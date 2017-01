Brazilië: 30 raadselachtige moorden

In de noordoostelijke Braziliaanse stad Belém heeft zich tussen vrijdag en zaterdag een reeks van dertig raadselachtige moorden voltrokken. Volgens de krant Folha de São Paolo is dat tien keer zoveel als het dagelijks gemiddelde. In 25 van de gevallen zou het gaan om regelrechte executies. Zo werden slachtoffers doodgeschoten, terwijl ze op straat stonden te kletsen met vrienden.

De Braziliaanse media speculeren over een wraakactie van de politie, omdat de moorden plaatsvonden enkele uren nadat een politieman in een vuurgevecht met criminelen omkwam.

Journalisten trekken een vergelijking met wat vorig jaar in de Zuid-Braziliaanse stad Londrina gebeurde, toen na een moord op een agent tien mensen werden doodgeschoten en vijftien personen gewond raakten.