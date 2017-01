Boze migranten ‘gijzelen’ medewerkers azc

Protesterende asielzoekers hebben in Italië 25 medewerkers van een opvangcentrum enkele uren gevangen gehouden. In het centrum met zo’n 1400 mensen in het Noord-Italiaanse Cona waren migranten in woede ontstoken nadat een 25-jarige vrouw onwel was geworden en was overleden.

Volgens boze asielzoekers waren de hulpverleners niet snel genoeg gekomen om de vrouw uit Ivoorkust te redden. Ze blokkeerden daarop de ingang van het centrum, schakelden de elektriciteit uit en legden vuurtjes aan. De medewerkers vluchten daarop naar de kantoren en sloten zich in. Na bemiddeling door de politie werden zij ontzet. Niemand raakte gewond.

Het lichaam van de vrouw wordt onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen.