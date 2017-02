Bouterse pleit voor verzoening

Volgens de Surinaamse president Bouterse is verzoening de oplossing voor de problemen in zijn land. Dat zei hij zaterdag tijdens de herdenking van de staatsgreep in 1982.

Bouterse zei weinig aandacht te besteden aan mensen die dit streven niet ondersteunen. „Met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen is. Er zijn mensen die steun gaan zoeken in Den Haag, bij de kolonisator die mensen tot slaaf heeft gemaakt.”

Bouterse zei blij te zijn met het gebed van veel landgenoten. „Ik ben blij dat jullie voor me bidden, maar jullie hoeven geen medelijden met me te hebben in tijden van tegenspoed. We dragen het kruis geduldig, we weten dat het zo moet.”

De populariteit van Bouterse is tot een absoluut dieptepunt gedaald. Sinds zijn aantreden als president in 2010 is het redelijk welvarende Suriname verworden tot een land met grote schulden dat alleen met buitenlandse steun overleeft.