Bij een botsing tussen een busje en een terreinwagen in Texas zijn woensdag twaalf doden gevallen. Nog eens drie mensen raakten gewond bij het ongeluk in de Amerikaanse staat.

In het busje zaten veertien leden van de First Baptist Church of New Braunfels. De leden van het kerkgenootschap keerden terug van een driedaags retraite. Wat de toedracht van het ongeluk is, kon de politie nog niet melden.