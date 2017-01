Boot kapseist in India: veel doden

Zeker 23 mensen zijn zaterdagavond verdronken in India toen een boot omsloeg in de rivier Ganges. Het vaartuig was volgens de Hindustan Times ontworpen voor uiterlijk 25 opvarenden, maar er waren naar verluidt minstens vijftig personen aan boord toen de boot kapseisde.

Sommige slachtoffers keerden terug van een vliegerfestival in deelstaat Bihar. Bezoekers van het evenement konden ’s ochtends gebruik maken van een gratis bootdienst. Toen het ’s avonds kouder werd, ontstond volgens ooggetuigen een stormloop op alle boten die beschikbaar waren om mensen over te zetten.

Zeker zeven mensen overleefden de bootramp. Andere opvarenden worden nog vermist.