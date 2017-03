In de Parijse vestiging van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is donderdag iemand gewond geraakt toen een bombrief ontplofte. Het slachtoffer raakte slechts lichtgewond, meldden Franse media. De politie is op zoek naar de afzender.

Woensdag ontving het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn een brief met springstof en een ontstekingsmechanisme erin. Deze bombrief had zeer ernstige verwondingen kunnen veroorzaken, maar is niet ontploft, meldde de politie in de Duitse hoofdstad.