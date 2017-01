Bombardement Nigeria doodt zeker 50 burgers

Vanuit een Nigeriaans gevechtsvliegtuig zijn dinsdag per vergissing zeker vijftig burgers gedood, onder wie zes plaatselijke medewerkers van het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is een vluchtelingenkamp gebombardeerd en vielen er zeker vijftig doden en 120 gewonden.

De piloot van het gevechtsvliegtuig had opdracht strijders van de terroristische beweging Boko Haram aan te vallen, maar hij nam een vluchtelingenkamp als doelwit. De Nigeriaanse strijdkrachten hebben de bloedige vergissing toegegeven. President Muhammadu Buhari heeft zijn afschuw uitgesproken over het verlies aan levens, meldde de BBC.

De plaatselijke legercommandant, generaal Lucky Irabor, zei in de stad Maiduguri dat de luchtaanval leden van de extremistengroep Boko Haram als doelwit had. Maar de aanval trof een vluchtelingenkamp in Rann, vlakbij de grens met Kameroen. Daar hebben zich volgens het Rode Kruis circa 25.000 mensen verzameld die op de vlucht zijn voor de terreur van Boko Haram.