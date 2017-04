Boko Haram zet meer kinderen in voor aanslagen

Het aantal minderjarigen dat door de radicaalislamitische terreurorganisatie Boko Haram wordt ingezet voor zelfmoordaanslagen in het conflictgebied rond het Tsjaadmeer stijgt alarmerend. In het eerste kwartaal van 2017 werden al 27 kinderen, vaak meisjes, gedwongen zich op te blazen. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en al bijna evenveel als in heel 2016.

De cijfers staan in het nieuwste rapport van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Voor zover bekend hebben sinds 2014 al 117 kinderen op publieke plaatsen in Nigeria, Tsjaad, Niger en Kameroen een bom die ze bij zich hadden tot ontploffing gebracht.

„Dit is de meest verschrikkelijke manier waarop kinderen kunnen worden ingezet tijdens een conflict”, zegt Marie-Pierre Poirier, Unicef-directeur in West- en Centraal-Afrika. „Deze kinderen zijn slachtoffers, geen misdadigers.” Uit angst voor aanslagen controleren veiligheidsdiensten steeds vaker jeugdigen en zelfs baby’s in de buurt van markten en andere drukke openbare gelegenheden. In 2016 werden bijna 1500 jonge verdachten gearresteerd, meer dan een derde zit nog altijd vast.