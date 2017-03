Boko Haram ontkent bevrijding gevangenen

Een man die beweert de leider van de Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram te zijn heeft vrijdag in een video ontkend dat er gevangenen zijn bevrijd. Eerder deze week maakte Kameroen juist bekend dat een West-Afrikaanse strijdmacht vijfduizend mensen had ontzet. De gevangenen zouden zijn vastgehouden in dorpen waar Boko Haram de scepter zwaait.

„Paul Biya, je vertelt leugens als je zegt dat jullie zestig van onze mannen hebben gedood, twintig kinderen hebben gered en vijfduizend van jullie mensen hebben bevrijd”, zei de man die beweert Abubakar Shekau te zijn. Hij verwees naar de Kameroense president.

In de video eist de man ook de verantwoordelijkheid op voor aanslagen eerder deze week, zoals een zelfmoordaanslag in Maiduguri en een aanval op het dorp Magumeri.

Het Nigeriaanse leger heeft de afgelopen jaren meerdere keren gezegd dat Shekau was gedood of gewond was geraakt.