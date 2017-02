Bloemist VS naar hooggerechtshof om homohuwelijk

Een bloemist uit de Amerikaanse staat Washington stapt naar het hooggerechtshof om het recht te verdedigen niet mee te werken aan een trouwerij van homo’s.

Donderdag werd de bloemist door rechters uit de staat Washington gedwongen om bloemen te leveren bij een huwelijk van partners van gelijk geslacht. Deze zaak is onderdeel van een bredere strijd van conservatieven in de Verenigde Staten tegen het homohuwelijk. Zo zijn er eerder zaken geweest van ambtenaren bij de burgerlijke stand, drukkerijen en bakkerijen.

De bloemist, Barronelle Stutzman, wordt bijgestaan door de advocaat van de Alliance Defending Freedom (ADF). De ondernemer is gedaagd door de autoriteiten van de staat Washington en de organisatie American Civil Liberties Union (ACLU).

Deze zaak gaat over ruimte voor een tegenstem, zegt ADF-advocaat Waggoner. „In een vrij Amerika moet er ruimte zijn dat mensen van verschillende opvattingen samenleven. Het is verkeerd dat een staat een burger dwingt om een specifieke visie op het huwelijk of iets anders te ondersteunen. Vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid zijn geen voorwerp van de meerderheidswil. Ze zijn grondwettelijk vastgelegd.”

Volgens Waggoner heeft de Amerikaanse staat een lange geschiedenis om met diversiteit in overtuiging om te gaan. „Maar omdat Barronelle het niet eens is met wat de staat zegt over huwelijk, dwingt de regering haar om alles wat ze heeft te riskeren.”

Vanuit ADF is er al een beroep gedaan op president Trump om een decreet uit te vaardigen voor de godsdienstvrijheid.