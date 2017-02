Bijzonder onderwijs VS blij met DeVos

Voorstanders van openbaar onderwijs in de VS houden hun hart vast, maar pleitbezorgers van (christelijk) particulier onderwijs zijn er blij mee. Betsy DeVos is met de hakken over de sloot minister van Onderwijs geworden. Dankzij de stem van vicepresident Pence ging de Senaat dinsdag akkoord met haar benoeming.

Dat reformatorische scholen in Amerika die uitgaan van Nederlandse emigrantengemeenten blij zijn met de nieuwe Amerikaanse onderwijsminister laat zich raden. De bewindsvrouw wil particulier onderwijs ruim baan geven. Het heeft haar voorkeur dat ouders een bedrag per kind krijgen –een coupon– om daarmee het onderwijs van kun kind te kunnen bekostigen. Dat bevordert in haar ogen de vrije schoolkeuze. Daar kunnen christelijke ouders van profiteren. Voor scholen die bijvoorbeeld uitgaan van de reformatorische kerken zou dat een uitkomst zijn. Het onderwijs dat kinderen hier ontvangen, moeten ouders nu grotendeels uit eigen zak betalen. Daarom van die kant een hartelijk welkom aan de nieuwe onderwijsminister.

Deze emigranten staan in hun enthousiasme niet alleen. Ouders die kiezen voor thuisonderwijs delen dit. Zij ervaren vanwege hun keus voor ”homeschooling” vaak reserve bij overheidsinstanties – en in sommige staten zelfs tegenwerking. DeVos vindt het echter geen enkel probleem wanneer ouders een voorkeur hebben voor thuisonderwijs. „Kinderen leren op die manier vaak meer dan wanneer ze in de klas zitten”, zei ze in een interview in 2013.

Omdat begin januari duidelijk werd dat er binnen de Senaat stevig verzet was tegen de benoeming van DeVos op Onderwijs, stuurde de Home School Legal Defense Association een brief naar de senatoren. Daarin werd ze geprezen als iemand die „tal van nieuwe inzichten het ministerie van Onderwijs zal binnendragen.” Vanzelfsprekend noemde het bestuur van de koepelorganisatie daarbij de steun van DeVos voor het „wettelijk recht van ouders om te kiezen voor thuisonderwijs.” Ook andere organisaties voor particulier en christelijk onderwijs pleitten voor haar benoeming.

De nieuwe minister verdedigt het particulier onderwijs niet omdat dit het marktmechanisme in onderwijsland bevordert, zoals media soms stellen. DeVos heeft in het verleden gezegd christelijk onderwijs te steunen om „daarmee de uitbreiding van Gods Koninkrijk te bevorderen.” Daarom gaven zij en haar man de afgelopen vijftien jaar meer dan 10 miljoen aan christelijke scholen in Amerika – vooral in haar thuisstaat Michigan.

De kritiek van Democraten en van onderwijsorganisaties is dat DeVos eenzijdig het particulier onderwijs bevordert. Daardoor zal ze volgens critici weinig aandacht geven aan goed onderwijs voor kansarme kinderen. Haar tegenstanders worden niet moe te herhalen dat DeVos geen ervaring heeft met het werken op een openbare school of in het besturen van zo’n instelling.

Deze klacht klinkt niet alleen in progressieve kringen, maar ook bij sommige conservatieven. Uit onderzoek van het instituut Barna blijkt dat meer dan 90 procent van de predikanten vindt dat ze het openbaar onderwijs moeten steunen. Een aantal van hen roept DeVos in een open brief op daar vooral aandacht aan te geven. Zij wijzen er ook op dat bijna de helft van de onderwijsgevenden op openbare scholen kerkelijk meelevend is.

De zorg dat onder de nieuwe minister particuliere scholen bevoordeeld worden boven openbare is te lezen in een petitie waaronder de handtekening staat van 2700 alumni van Calvin College in Grand Rapids, het instituut waar de familie DeVos jaarlijks veel geld aan doneert.

Betsy DeVos heeft tijdens hoorzittingen in de Senaat gezegd dat ze niet van plan is om het particulier onderwijs te bevoordelen. Evenmin wil ze het systeem van coupons opleggen in staten waar dit verboden is.

Die toezegging heeft de Democraten niet kunnen overtuigen. Zij stemden allen tegen de goedkeuring van haar benoeming. Daarbij kregen ze de steun van twee Republikeinse senatoren. Daardoor dreigden de stemmen te staken: 50 voor, 50 tegen. Dankzij de inbreng van vicepresident Pence kreeg DeVos de meerderheid. Historisch gezien is het een unicum dat de vicepresident de doorslag moet geven.

