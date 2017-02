Bijna twee derde F18 Hornets VS aan de grond

Meer dan de helft van alle F18 gevechtstoestellen in de VS staat noodgedwongen aan de grond omdat er geen reserveonderdelen zijn of omdat het onderhoud vertraagd is. Dat meldt CNN.

In totaal kan ruim 60 procent van de Hornets niet vliegen. Deze toestellen opereren veelal vanaf vliegdekschepen. De Amerikaanse marine zegt dat er te weinig geld is voor onderhoud. In totaal staat van alle marinevliegtuigen ruim de helft aan de grond.

De deplorabele staat van de luchtvloot staat in schril contrast met de campagnebeloftes van Trump om juist meer geld uit te trekken voor defensie.