Bijna 400.000 beveiligers bij Turks referendum

De Turkse regering zet bij het referendum zondag 390.000 veiligheidsmensen in. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu maandag laten weten.

Er worden ruim 250.000 politiemensen ingezet en bijna 140.000 militairen. Zondag is nog steeds de noodtoestand van kracht, die werd uitgeroepen na de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016. Daarna werd de noodtoestand meerdere keren verlengd.

In totaal zijn er ruim 55 miljoen stemgerechtigden in Turkije. Ze kunnen zondag bepalen of hun president Recep Tayyip Erdogan meer macht krijgt. Mocht dat het geval zijn, dan kan hij onder meer het parlement naar huis sturen, nieuwe verkiezingen uitschrijven en per decreet nieuwe wetten uitvaardigen.

Turkse Nederlanders konden tot en met afgelopen zondag hun stem uitbrengen.