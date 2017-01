Bieb Florida flest directie met neplezers

Twee medewerkers van een bibliotheek in Florida hebben zich op een wel heel creatieve wijze ingezet voor het behoud van de collectie boeken. Het duo verhoogde kunstmatig het aantal uitgeleende boeken door met neplezers te werken. Zo leende de volstrekt fictieve Chuck Finley in de laatste negen maanden van vorig jaar 2361 boeken. In werkelijkheid verlieten de boeken nimmer de bibliotheek van Sorrento.

De bibliothecarissen wilden met de neplezers voorkomen dat boeken die zelden of nooit werden uitgeleend uit de collectie zouden verdwijnen.Volgens de medewerkers is deze werkwijze volstrekt gebruikelijk bij bibliotheken.