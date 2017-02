In de Pakistaanse stad Karachi is maandag een Afghaanse diplomaat doodgeschoten. Een beveiliger is opgepakt als verdachte, meldde de politie.

De schietpartij had plaats in het Afghaanse consulaat in Karachi. Het slachtoffer is de derde secretaris. De verdachte heeft volgens de politie ook de Afghaanse nationaliteit. Het motief achter de moord is nog onduidelijk.