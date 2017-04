Bestorming parlement Macedonië: 100 gewonden

Bij de bestorming donderdag van het parlement van Macedonië zijn ongeveer honderd mensen gewond geraakt. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in het land vrijdag bekend.

Onder de gewonden zijn drie parlementsleden en 22 politiemensen.

Met de bestorming wilden nationalistische aanhangers van ex-premier Nikola Gruevski de benoeming voorkomen van een etnische Albanees als Kamervoorzitter. De aanvallers, voor een deel vermomd, sloegen onder meer met stoelen om zich heen.

Onder de gewonde politici is de leider van de sociaal-democraten, Zoran Zaev. Op beelden van de rellen was te zien hoe er bloed vloeide uit een wond aan zijn hoofd. Zaev had net bekendgemaakt dat de regeringscoalitie, die wordt geleid door zijn partij, Talat Xhaferi had gekozen als parlementsvoorzitter.