Bestelwagen met 14 illegalen verongelukt in Brussel

Op de ringweg van Brussel is maandagnacht een bestelwagen met veertien mensen zonder verblijfspapieren verongelukt. Allen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Vijf van hen, onder wie twee minderjarigen, verkeren in levensgevaar, liet het parket in Brussel dinsdag weten.

De politie zag omstreeks 03.00 dat de bestelauto in de buurt van Nijvel op de snelweg aan het spookrijden was. De bestuurder maakte rechtsomkeert en botste, achtervolgd door politiewagens, tegen de vangrail bij het viaduct ter hoogte van Vilvoorde.

Achterin het voertuig bevonden zich veertien mensen, die allen gewond raakten. Hun identiteit is nog niet bekend. De bestuurder had geen identiteitsbewijs bij zich en is aangehouden. Hij wordt in de loop van de dag verhoord.

Het parket heeft een onderzoek ingesteld wegens mensensmokkel en belemmering van het verkeer. De dienst Vreemdelingenzaken is op de hoogte gebracht.