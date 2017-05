Berlijn wil strenge straffen voor inbrekers

De Duitse regering werkt aan minimumstraffen van één jaar cel voor daders van woninginbraken. Ze heeft de plannen woensdag voorgelegd. In de huidige wet kan een gepakte inbreker nog met een half jaar wegkomen.

Minister van Justitie Heiko Maas vindt dat over het algemeen inbrekers te licht gestraft worden omdat „inbraak in privéwoningen een misdaad is die diep ingrijpt in de belevingswereld van de slachtoffers en traumatische gevolgen kan hebben”.

In de huidige gang van zaken wordt er bij een proces over inbraak vooral rekening gehouden met de financiële schade en te weinig met de psychologische gevolgen. Justitie moet volgens Maas ook sneller toegang krijgen tot informatie over bijvoorbeeld de internetcommunicatie van een verdachte van inbraak. Justitie wil de pakkans verhogen en verdachten sneller berechten.

Maas stelt ook meer hulp aan slachtoffers in het vooruitzicht zoals bijvoorbeeld subsidie voor herstel van de schade. Daarnaast moet er meer geld gestopt in politiepersoneel en betere inbraakpreventie.