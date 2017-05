Berlijn klaagt politie aan over aanslagpleger

De regering van de deelstaat Berlijn heeft de politie aangeklaagd vanwege de gang van zaken rond de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december. Uit nieuwe documenten blijkt dat Anis Amri al in november in verband werd gebracht met handel in verdovende middelen als lid van een bende en toen gearresteerd had kunnen worden.

Tot nu toe gingen de onderzoekers ervan uit dat Amri een onbeduidende handelaar was en niet voor arrestatie in aanmerking kwam. De politie wordt verweten dat het document met veel ernstiger feiten is achtergehouden en mogelijk gemanipuleerd.

De Tunesiër reed op 19 december met een gestolen vrachtwagen in op het publiek op de drukke kerstmarkt. Er kwamen bij elkaar twaalf mensen om terwijl 67 mensen gewond raakten. Amri werd op de vlucht in Italië door de politie doodgeschoten.

Na de aanslag werd al duidelijk dat de Duitse veiligheidsdiensten Amri al in de gaten hielden.