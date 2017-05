Beren zitten dag in boom in Slowaakse stad

Na een dag hoog en droog in een boom te hebben gezeten heeft een berenfamilie het centrum van de Slowaakse toeristenstad Starý Smokovec weer verruild voor het bos. Dat meldt de Slowaakse tv-zender Joj zaterdag.

Moederbeer en twee jongen zaten sinds vrijdag in een boom in het plaatsje dat midden in het Hoge Tatra-gebergte ligt. Waarschijnlijk waren de dieren op verkenning en zijn toen ergens van geschrokken en de boom ingevlucht. Pogingen van de brandweer om beren met waterstralen de boom uit te krijgen, werden al snel gestaakt. De dieren klommen alleen maar hoger de boom in.

De politie plaatste uit voorzorg hekken, maar daar trok moederbeer zich niets van aan. Ze ging ondanks de vele toeschouwers de boom uit om eten te halen voor haar jongen.

In Slowakije leven 1200 bruine beren in het wild. In hun zoektocht naar eten komen ze vaker in dorpen en steden, maar meestal slechts een paar uur.