Beppe Grillo niet welkom bij EU-liberalen

De Italiaanse Beweging Vijf Sterren (M5S) van Beppe Grillo is niet welkom in de liberale fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de top van de alliantie van liberalen en democraten (ALDE) maandagavond bepaald, bevestigt ALDE-leider Guy Verhofstadt, oud-premier van België en een uitgesproken federalist.

Volgens Verhofstadt zijn er „onvoldoende raakvlakken” om door te gaan met het verzoek van M5S om zich aan te sluiten. „Over verschillende belangrijke Europese dossiers blijven onze standpunten fundamenteel verschillend.” Onderhandelingen tussen Verhofstadt en Grillo over de overstap van 17 parlementariërs zijn afgebroken.

De euroscepticus Grillo, die onder meer de euro in Italië wil afschaffen, verraste vriend en vijand dit weekend met het initiatief om te breken met UKIP van de Brit Nigel Farage, met wie hij in 2014 de fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) opzette. Maandag liet hij zijn volgers online stemmen over de vraag of M5S als onafhankelijke groep moet doorgaan of zich bij ALDE moet aansluiten. Ruim driekwart koos het laatste.

Door de overstap zou ALDE, waarin ook de VVD en D66 zitten, groeien tot 85 leden en daarmee de derde grootste fractie in het EU-parlement worden, achter de christen-democraten en sociaal-democraten. Nu zijn de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) dat, met 74 parlementariërs onder wie twee van de ChristenUnie en de SGP.

Volgens Grillo heeft Farage zijn doel bereikt nu de Britten uit de EU willen stappen en heeft het voor zijn beweging geen zin meer om met hem samen te werken.