„Ben even weg”

Zuid-Afrika kampt momenteel met een nijpend gebrek aan water. Op sommige plekken spoelt er niets meer door de leidingen. Ambtenaren van het departement van Sociale Ontwikkeling in de provincie Mpumalanga moeten een kwartier met de auto door de stad rijden om hun behoefte te doen en te kunnen doortrekken.

Op het kantoor komt er na doortrekken geen spoelwater meer. De dichtstbijzijnde openbare toiletten staan in een winkelcentrum dat 6 kilometer verderop staat. In het kantoor worden de armen van de provincie geholpen. Die moeten soms even een half uurtje wachten tot de ambtenaar met wie ze in gesprek willen, van toiletbezoek is teruggekeerd.

De management van het gebouw doet er alles aan om weer water te krijgen. Maar het departement is niet het enige instituut dat met het watertekort kampt. De droogte in de provincie veroorzaakt ook problemen in ziekenhuizen en scholen.