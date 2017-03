„Bemanning liet Toepolev neerstorten”

De Toepolev-154 die op eerste kerstdag met 92 mensen aan boord in de Zwarte Zee crashte, is neergestort door toedoen van de bemanning. Of de gezagvoerder Roman Volkov aan de manoeuvre schuldig is, moet nog worden vastgesteld.

Dat meldt de krant Kommersant dinsdag. De Toepolov was een militair toestel. Het ministerie van Defensie bekijkt nu onder meer de psychologische onderzoeken uit het verleden van onder anderen Volkov.

Het vliegtuig was na een tussenlanding om brandstof in te nemen opgestegen in Sotsji en stortte kort na het vertrek neer. De Toepolev was op weg naar Latakia, in Syrië. Aan boord bevonden zich onder meer 64 leden van het befaamde Aleksandrov Ensemble, het koor van de Russische strijdkrachten. Niemand overleefde de crash.

Na bestudering van de zwarte dozen leek aanvankelijk dat een defect aan de vleugelkleppen de oorzaak van de val van het vliegtuig was.