Belgische vast voor hulp aan terroristen

Een Belgische vrouw zit in de cel omdat er aanwijzingen zijn dat ze mensen heeft geholpen die de intentie hadden een aanslag in Europa te plegen. De 24-jarige Molly B. uit Wevelgem werd in de nacht van 7 op 8 maart opgepakt bij een huiszoeking, liet het federaal parket donderdag weten.

Er werden geen wapens of explosieven gevonden. De onderzoeksrechter heeft besloten dat ze in de gevangenis moet blijven op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Het onderzoek staat volledig los van de aanslagen in Parijs van 2015 en die in Brussel van vorig jaar maart, aldus het parket.