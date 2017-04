Belgische herten dood door overdosis xtc

Drie herten in een dierenpark De Brielmeersen in het Belgische Deinze zijn mogelijk bezweken aan een overdosis xtc. Volgens Belgische media heeft iemand de drugs aan de dieren gevoerd of tijdens een vlucht in paniek over het hek gegooid.

Enkele weken geleden begon een bok in de kudde zich agressief te gedragen tegen de andere dieren en de oppassers. De dierentuin had daar geen verklaring voor. Toen kort daarna drie hindes in het Oost-Vlaamse dierenpark overleden werd aanvankelijk gedacht dat de bok de dieren had gedood. De dierentuin besloot het dier daarna te laten inslapen.

Autopsie op een van de overleden herten wees daarna op een andere oorzaak. Het dier bleek een grote hoeveelheid xtc in het bloed te hebben. Het park denkt nu dat de vrouwtjes zijn bezweken aan de drugs en dat de grotere bok er agressief van werd.