Belgisch dorp ontruimd na lek salpeterzuur

Belgische autoriteiten hebben vrijdag een dorp in West-Vlaanderen ontruimd vanwege een lekkage van salpeterzuur. Het gaat om het dorpje Zevekote, onderdeel van de gemeente Gistel.

Bewoners van enkele honderden huizen zijn geëvacueerd vanwege de lekkage. Op foto’s op internet zijn okergele wolken te zien die boven de bebouwing hangen. Het gemeentelijk rampenplan is in werking gesteld. Er zijn geen berichten over gewonden.

In West-Vlaamse dorpje Zevekote bij Gistel lekt een tank met salpeterzuur. Gemeentelijk rampenplan afgekondigd. https://t.co/do3dxpeySE pic.twitter.com/ewSFtt8cKw — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 31 maart 2017

De lekkage is waarschijnlijk ontstaan toen het salpeterzuur bij een mestbedrijf in het dorp werd gelost. Salpeterzuur kan brandwonden veroorzaken bij contact met de huid.