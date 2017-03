België pakt No Surrender aan

De Belgische politie is dinsdag bezig met een grootschalige actie tegen de motorbende No Surrender in een onderzoek naar wapenhandel. Agenten doorzochten clubhuizen en tientallen andere plekken in zowel Vlaanderen als Wallonië.

Meerdere verdachten zijn opgepakt voor verhoor, melden Belgische media. Leden van het van oorsprong Nederlandse No Surrender zouden handelen in Oost-Europese automatische vuurwapens. Justitie heeft ook kopstukken in onder meer Antwerpen en Turnhout in het vizier.

No Surrender werd opgericht door Nederlander Klaas-Jan Otto, die in de cel zit. De belangrijkste Belgische ‘chapter’ van de motorbende bevindt zich in Poppel, niet ver van de Nederlandse grens.