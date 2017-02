België helpt terreurslachtoffers levenslang

De Belgische regering is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel om slachtoffers van terrorisme levenslang bij te staan. Zij krijgen recht op een pensioen en de kosten voor medische en psychologische hulp worden vergoed.

Aan het zogeheten statuut voor nationale solidariteit werd gewerkt sinds de aanslagen van vorig jaar maart op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel. Daarbij vielen 32 doden en meer dan 300 gewonden. Sommige slachtoffers en nabestaanden hebben geklaagd over de bureaucratische rompslomp toen ze voor steun aanklopten.

Alleen Belgen of mensen die permanent in België wonen komen in aanmerking voor de levenslange steun. Het gaat om overlevenden van een aanslag en partners, kinderen, ouders en grootouders van slachtoffers. De hulp wordt ook geboden aan mensen die zijn getroffen door terrorisme in een ander land.

Het statuut is gebaseerd op dat voor oorlogsslachtoffers. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.