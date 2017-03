België controleert internationale lijnbussen

De politie in België heeft zaterdag voor het eerst een controleactie uitgevoerd die gericht was op internationale lijnbussen met een stopplaats in Antwerpen. Opzet van de actie was om een beeld te krijgen van het publiek dat Europa met dergelijke bussen doorkruist.

„In het verleden is al gebleken dat Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel en Anis Amri, die met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn inreed, van deze bussen gebruik maakten om snel naar een ander land te vluchten”, zei Bob Leys, commissaris bij de federale wegpolitie in de provincie Antwerpen.

In totaal werden negen bussen en 243 passagiers gecontroleerd. Ook werd bagage besnuffeld door honden die getraind zijn om explosieven, drugs of cash op te sporen. Er werden vijf illegalen aangetroffen, verder maakte de politie zes processen-verbaal op voor drugsbezit en één voor verboden wapens. Twee chauffeurs mochten niet verder rijden, één omdat hij nog onder invloed was van een joint en de ander omdat hij zich niet had gehouden aan de rij- en rusttijden.