Belastingteruggave Trump blijft geheim

Een comité van het Amerikaanse Congres is niet geïnteresseerd in de belastingteruggaven van president Donald Trump. De Democraten hadden hier op aangedrongen. Ze wilden wel eens weten welke zakenbanden Trump met vreemde landen heeft, met Rusland bijvoorbeeld.

„Als we daar aan beginnen, aan het rondneuzen in de belastingteruggaven van de president, waarom zouden we hetzelfde dan niet doen met de teruggave van de gemiddelde Amerikaan?” vroeg voorzitter Kevin Brady van het comité maandag. Privacy en burgerrechten zijn nog steeds belangrijke rechten in dit land, voegde hij toe.

De Democraten meenden dat zij aan de hand van de belastinginformatie zich een goed beeld konden vormen van het zakenimperium van de president, waarmee deze zich volgens zijn zeggen nu niet meer bezighoudt.