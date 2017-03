Een man is zaterdag op het Parijse vliegveld Orly doodgeschoten toen hij probeerde het wapen van een militair af te pakken. Dit meldde de Franse nieuwszender Bfmtv. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken verder geen slachtoffers gevallen.

Het incident was in of bij de terminal Orly-Sud. Als gevolg van het incident is een deel van de luchthaven ontruimd.