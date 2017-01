Bekende van pleger aanslag aangehouden

De Duitse justitie heeft een 26-jarige Tunesiër gearresteerd die de pleger van de aanslag in december in Berlijn kende. Dat was zijn landgenoot Anis Amri. Dit heeft het federale Openbaar Ministerie woensdag in Karlsruhe bevestigd.

De woning van de verdachte is dinsdag doorzocht, maar er zijn vooralsnog geen bewijzen dat hij iets van de terreurplannen van zijn twee jaar jongere landgenoot Amri afwist. Wel is de 26-jarige aangehouden omdat hij verdacht wordt van uitkeringsfraude, maar dat staat los van het federale onderzoek naar het bloedbad dat Amri aanrichtte.

Bij de aanslag werden 19 december twaalf mensen gedood en raakten circa vijftig mensen gewond. De Duitse justitie heeft woensdag laten weten dat afgaande op de verzamelde informatie Amri de dader moet zijn geweest.

Hij kaapte een vrachtauto en reed op de menigte in. Hij ontkwam vervolgens en is op bewakingscamera’s op het Berlijnse station Bahnhof Zoo te zien, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Hij bracht er voor de camera’s met zijn wijsvinger een groet in de stijl van terreurbeweging Islamitische Staat.

Amri is later via Nederland, België en Frankrijk naar Noord-Italië gegaan. Hij werd 23 december op een station in een voorstad van Milaan door de politie doodgeschoten.