Bejaarde overlijdt in te heet bad

In een verpleeghuis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt hebben twee medewerkers een 79-jarige man alleen gelaten in een te heet bad. De man liep ernstige brandwonden op en overleed later in het brandwondencentrum in Halle. Justitie onderzoekt of de verplegers vervolgd kunnen worden wegens doodslag.

Een autopsie moet de exacte doodsoorzaak nog vaststellen. Het wordt uitgesloten dat het slachtoffer de temperatuur van het water zelf heeft verhoogd. De 79-jarige man was na een beroerte half verlamd en kon niet meer praten. Daarom kon hij ook geen alarm slaan.