Beieren bant boerka uit bieb en school

De Duitse deelstaat Beieren voert een verbod op boerka’s in. De gezichtsbedekkende sluier is straks niet langer toegestaan op scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en op stembureau’s. Minister Joachim Herrmann (CSU) van Binnenlandse Zaken zei in een toelichting dat „communicatie ook gaat via gelaatsuitdrukkingen en oogcontact.” „Open communicatie is het fundament van onze democratie. Je gezicht verbergen is in strijd met onze manier van communicatie.”

Het wetsvoorstel wordt voor de zomer behandeld in het parlement. De CSU heeft een absolute meerderheid in Beieren. Het is dan ook de verwachting dat de wet wordt aangenomen.

In december zei bondskanselier Merkel nog dat een boerka verboden moest worden „Overal waar dat juridisch mogelijk is.”