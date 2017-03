Beer uitgebroken in dierentuin

In een dierentuin in het Duitse Osnabrück is zaterdag een beer uitgebroken. Dat melden Duitse media.

De beer kon ontsnappen door een gat in de omheining. Bezoekers zochten een veilig heenkomen in het apenhuis. Toen de politie arriveerde, werd de hele dierentuin geëvacueerd. Medewerkers van de dierentuin hebben het dier doodgeschoten. Het was een zogeheten hybride beer, een kruising tussen een bruine beer en een ijsbeer.

Het gat in de omheining is inmiddels gedicht en de dierentuin is weer geopend voor het publiek.