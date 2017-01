In een dierentuin in het Australische Adelaide is een Sumatraanse orang-oetan gestorven bij de bevalling. De orang-oetanbaby werd doodgeboren. De exacte oorzaak van de dood van de 34-jarige aap Karta moet nog onderzocht worden.

De Sumatraanse orang-oetan is een bedreigde diersoort. De dierentuin laat weten erg bedroefd te zijn.