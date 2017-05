Bayrou en Macron akkoord over kandidatenlijst

De nieuwe Franse president Emmanuel Macron en zijn centrumrechtse bondgenoot François Bayrou hebben onenigheid over kandidaten voor de aanstaande parlementsverkiezingen in juni opgelost. Dat heeft Bayrou vrijdagavond gezegd.

Macrons beweging Republiek op weg! (REM) was de hele dag in gesprek met afgevaardigden van Bayrou’s partij MoDem om de onvrede op te lossen. Bayrou had geklaagd dat zijn partij ondervertegenwoordigd was op de kandidatenlijst van 428 personen die donderdag was bekendgemaakt. Daar staan slechts 35 leden van zijn MoDem-partij op, terwijl hij met Macron 120 zou hebben afgesproken.

„Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt en een solide en uitgebalanceerd akkoord hebben bereikt”, zei Bayrou vrijdag. Het akkoord moet volgens de politicus op details nog worden uitgewerkt.