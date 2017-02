Bannon: Trump zal alle beloften nakomen

De Amerikaanse president Donald Trump zal al zijn verkiezingsbeloftes zo snel mogelijk nakomen. Dat is de stellige overtuiging van Trumps belangrijkste strateeg Steve Bannon. Hij zei dat donderdag in het bijzijn van Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis, tijdens de bijeenkomst van conservatieve activisten (CPAC) in Washington. Dat was live te volgen via onder meer de Washington Post.

„Hij heeft het allemaal aangekondigd in zijn toespraken en het zal allemaal vroeg of laat gebeuren”, aldus Bannon. De voormalig baas van de zeer rechtse nieuwssite Breitbart ging graag in op de heersende controverse met de kritische media. Hij noemde die eens te meer de „tegenpartij” waarvan geen verbetering te verwachten valt, eerder een verdere verwijdering.

Trump gooide er vorige week een tweet uit waarin hij de pers die hem niet goed is gezind „de vijand van het Amerikaanse volk” noemde. Bannon borduurde voort op het thema. „Het zijn corporatisten en globalisten die lijnrecht staan tegenover een economisch nationalistische agenda zoals Donald Trump heeft. Als je ziet hoe de oppositiepartij de campagne en de transitie heeft beschreven en nu weer de regering, er deugt nooit iets van.”